Названы российские города с самыми дорогими зимними развлечениями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эксперты подсчитали среднюю стоимость проката лыж и коньков и определили города России с самыми дорогими зимними развлечениями. Об этом сообщает РИА Новости.

Нынешней зимой дороже всего прокат коньков обходится жителям Санкт-Петербурга – около 288 рублей за час. Второе место заняла Москва со средней стоимостью проката 187 рублей в час. На третьем месте оказался Екатеринбург – 160 рублей в час.

Самая низкая цена проката коньков отмечается в Челябинске, Нижнем Новгороде и Казани. При этом средняя стоимость проката с 2018 года повысилась на 8%. В минувшем году час катания стоил в среднем 158 рублей, в 2019 году – 170 рублей.

Аренда беговых лыж за год, напротив, подешевела на 19%. Самые высокие цены эксперты зафиксировали в Уфе, Санкт-Петербурге и Москве, а самые низкие – в Перми, Красноярске и Казани.

Ранее сообщалось, что в 13 парках Москвы начали работать школы фигурного катания, в которых могут заниматься взрослые и дети. Все желающие смогут посетить бесплатные и платные занятия, проходящие на катках с искусственным льдом. Посетители смогут взять коньки в аренду в пункте проката за дополнительную плату или взять свои.

