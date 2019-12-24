Россияне назвали худшие подарки на Новый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Самыми нежеланными новогодними подарками для россиян стали сувениры и символы года. Такие подарки не хотели бы получить 57% опрошенных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Hi-Tech Mail.ru.
В рейтинг нежелательных подарков также попали мягкая игрушка (52%), весы (49%), мыло (48%), календарь (48%), станок для бритья (48%), массажный коврик (45%), биткоин (42%), набор косметики (40%) и полотенце (38%).
Кроме того, был составлен список наименее востребованных подарков среди электроники. На первом месте оказалась электронная бритва, ее не хотели бы получить 48% опрошенных. Еще 41% респондентов не хотят получить игровую консоль, 38% высказали свое нежелание получить в качестве подарка музыкальную колонку.
Наименее востребованы у горожан среди подарков также навигатор (36%), экшн-камера (31%), видеокамера (29%), робот-пылесос (28%), наушники и фотоаппарат (27%) и электронная книга (7%).
Исследования также показало, что во время выбора подарков более половины (53%) респондентов учитывали пожелания своих близких. Еще 18% опрошенных в магазин берут с собой список, которым им составили заранее. И 15% дарят первое, что попадается на глаза.
По мнению 70% респондентов, подарок должен быть полезным, однако 11% считают, что он должен произвести просто положительный эффект. Еще 9% считают, что главное внимание.
Ранее стало известно, что чаще всего просят россияне у Деда Мороза. Кроме прочего, в этот список попали роликовые коньки, мобильные телефоны и планшеты.
Опрос показал, какие подарки на Новый год ждут россияне
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