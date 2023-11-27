Гастроэнтеролог развеяла мифы о пользе разгрузочных дней для организма

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Разгрузочные дни не очищают организм от шлаков и токсинов. Об этом рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух, сообщает "Газета.ру".

По ее словам, для диетологов разгрузочные дни – это периоды, в которые человек потребляет меньше калорий и исключает из рациона некоторые продукты, но не отказывается полностью от еды. Такие дни, считает эксперт, чаще всего себе назначают желающие сбросить вес люди.

Она согласна, что в некоторых случаях это помогает. Однако, продолжила Кашух, исследования показали, что режим питания, при котором "голодные" дни чередуются с обычными, несколько эффективнее, чем ежедневное незначительное снижение количества потребляемых калорий. Но есть и исследования, которые не выявили существенной разницы между этими методами, отметила гастроэнтеролог.

Она уверена, что разгрузочные дни, которые человек сам себе назначает, – не самый удачный способ для похудения. Врач объяснила, что во время разгрузочных дней сложно соблюдать баланс калорий, ведь человеку кажется, что в эти дни он может "исправить" результаты переедания. В результате он часто перебирает калории, сказала Кашух.

Кроме того, продолжила эксперт, переносить голод тяжело как психически, так и физически. У некоторых людей пропадает работоспособность, снижается внимание, ухудшается настроение, также несбалансированное питание и монодиеты могут вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта и спровоцировать дефицит витаминов и минералов, добавила врач.

Она отметила, что эффективность разгрузочных дней переоценена, поскольку сразу после такого дня вес действительно немного снижается. Но это происходит из-за выведения лишней жидкости, а не из-за избавления от жира, подчеркнула гастроэнтеролог.

Она подчеркнула, что такой метод похудения был популярен десятки лет назад, но сейчас специалисты не считают эту идею разумной. Чтобы поддерживать вес в норме и нормально себя чувствовать, Кашух рекомендует выстроить здоровый рацион и заниматься физическими упражнениями. Этот способ подходит большинству людей, подчеркнула врач.

Также врач посоветовала обсуждать разгрузочные дни с врачом и проводить их под его контролем. Она предупредила, что разгрузочные дни противопоказаны беременным, кормящим женщинам, людям с сахарным диабетом, заболеваниями органов пищеварения, во время любого недомогания и обострения хронических заболеваний.

По словам Кашух, не надо верить мифам, что разгрузочные дни очищают организм от шлаков и токсинов. Она считает, что здоровый организм чистится самостоятельно, а если есть проблемы с обменом веществ, то надо обратиться к врачу, а не садиться на диету.

Ранее гастроэнтеролог Диляра Лебедева заявила, что отсутствие аппетита утром и тошнота после употребления жирной пищи могут свидетельствовать о проблемах с желчью.

Свидетельствовать о проблемах с желчью могут запоры, поскольку она играет важную роль в стимуляции кишечника, однако чрезмерная активность желчного пузыря может привести к диарее, сказала врач.

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