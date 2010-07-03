Скворцову попросили запретить черную одежду в России

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Стилист и имиджмейкер Юлия Горни обратилась к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой с предложением запретить черный цвет в одежде. Она полагает, что это улучшит настроение россиян и поднимет их работоспособность, сообщает News.ru.

"Черный цвет негативно влияет на эмоциональный фон и настроение как отдельного человека, так и всей страны в целом. Все это приводит к проблемам со здоровьем и психическим расстройствам", – говорится в обращении.

Горни пояснила, что ежегодно специалисты проводят анализ цветовой гаммы одежды людей, на основании чего дизайнерские дома решают, какого цвета вещи будут представлены в том или ином магазине.

Стилист обратила внимание, что по сравнению, к примеру, с Миланом в магазинах той же сети в российской столице представлено больше вещей темной цветовой гаммы.

Ранее стилист и телеведущий Владислав Лисовец отметил, что россиянки не смогут отказаться от одежды и обуви из натурального меха из-за своего страха выглядеть бедно.