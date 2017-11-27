Армен Джигарханян развелся с женой

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Столичный суд удовлетворил иск о разводе актера и режиссера Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской.
Заседание прошло в закрытом режиме. Суд официально расторг брак, сообщает ТАСС. Адвокат режиссера Евгений Парфенов уточнил, что супруга Джигарханяна не возражала против развода. Совместно нажитого имущества у пары нет, все числится за ней, добавил он.
Ранее мировой суд провел беседу с представителями сторон. Юристы Джигарханяна ходатайствовали о проведении разбирательства в закрытом режиме, сторона Цымбалюк-Романовской поддержала просьбу. Ходатайство адвокатов удовлетворил суд, поскольку дело относится к частной жизни граждан.
10 октября Джигарханян попал в больницу, по некоторым данным, из-за повышенного уровня сахара в крови. 24 октября он выписался. О своем состоянии актер попросил не говорить никому, в том числе жене. По словам Джигарханяна, она присвоила себе наследство режиссера: деньги, квартиры, театр.
25 октября стало известно, что Джигарханян сообщил в полицию о краже паспорта. Он пояснил, что это случилось в период с 1 по 10 октября в его театре. Было возбуждено уголовное дело.
20 октября Цымбалюк-Романовская уволилась по собственному желанию уволилась с поста директора театра под руководством Джигарханяна. Врио назначили Елену Гильванову. Ранее она была заместителем гендиректора театра.
23 ноября появилась информация о том, что Джигарханяна экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Данные опровергли в пресс-службе его театра и заявили, что режиссер чувствует себя хорошо и решил отдохнуть.
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