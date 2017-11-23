Джигарханян отдыхает в пансионате – пресс-служба театра

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Информацию о госпитализации актера и режиссера Армена Джигарханяна назвали недействительной в Московском драматическом театре, руководителем которого он является.

Уточняется, что режиссер чувствует себя хорошо. "У него прекрасное настроение, чего он желает всем, кто искренне интересуется делами театра и переживает за него лично", – говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте театра. Отмечается, что сейчас Джигарханян обдумывает новую постановку и "отправился в пансионат на несколько дней, чтобы отдохнуть".

Действующий директор театра Елена Гильванова добавила, что Наталья Корнеева, которая ранее сообщила о госпитализации Джигарханяна, не может делать заявления для прессы от имени театра.

По словам Гильвановой, Корнеева не является пресс-секретарем театра с 20 ноября.

Тем временем, супруга Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что ее не пускают ни в одну больницу, где находится ее муж, причем даже с полицией. По ее словам, к нему не допустили сестру, когда она приезжала из Санкт-Петербурга. Ранее Джигарханян подал на развод с Цымбалюк-Романовской, но позже стало известно, что у режиссера похитили паспорт.

Друг режиссера Артур Согомонян озвучил другую версию: Джигарханян находится на отдыхе с 22 ноября. Об этом он сообщил телеканалу Москва 24. Как утверждает Согомонян, артист решил отдохнуть от "происходящего вокруг него в последнее время". Со здоровьем у него все в порядке, пояснил друг. По его словам, ноги у Джигарханяна не отнимались, а новости об этом Согомонян назвал "очередными фейками".

Ранее сообщалось, что Джигарханяна экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии: якобы у него отказали ноги на фоне диабета. При этом пресс-секретарь театра Наталья Корнеева не смогла уточнить, в какую именно больницу попал артист. Она предположила, что, скорее всего, в 57-ю, в которой он был в прошлый раз. Корнеева добавила, что в больницу актера отвез режиссер Юрий Клепиков.



24 октября Джигарханян выписался из больницы № 57, куда поступил 10 октября. По некоторым данным, это было связано с повышенным уровнем сахара в крови.

О его состоянии актер попросил не говорить никому, в том числе супруге. Он утверждал, что она присвоила себе наследство режиссера: деньги, квартиры, театр.

25 октября стало известно, что Джигарханян сообщил в полицию о краже паспорта.

Тогда же Корнеева рассказала о рейдерском захвате здания театра. Она говорила об угрозах сотрудникам театра. На следующий день полицейские начали обыск в здании.