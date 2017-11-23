Армена Джигарханяна госпитализировали в тяжелом состоянии

23 ноября 2017, 11:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Режиссера и актера Армена Джигарханяна экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии, рассказала пресс-секретарь Московского драматического театра Наталия Корнеева.
По ее словам, у артиста отказали ноги на фоне диабета, сообщают "Дни.ру". Режиссер Юрий Клепиков доставил его в больницу. В какую именно, точно неизвестно, сообщает Агентство "Москва". Корнеева предположила, что в ту же, что и в прошлый раз. Медики пока не дают прогнозов.
24 октября Джигарханян выписался из больницы № 57. Туда он поступил 10 октября, по некоторым сведениям, из-за повышенного уровня сахара в крови.
О его состоянии актер попросил не говорить никому, в том числе жене Виталине Цымбалюк-Романовской. По словам Джигарханяна, она присвоила себе наследство режиссера: деньги, квартиры, театр.
25 октября появилась информация, что Джигарханян сообщил в полицию о краже паспорта. Он уточнил, что это случилось в период с 1 по 10 октября в его театре. Было возбуждено уголовное дело.
Тогда же Корнеева рассказала о рейдерском захвате здания театра.
Она заявила, что сотрудникам театра угрожают. На следующий день правоохранители прибыли с обыском.
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