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20 октября 2017, 13:36

Культура

Елена Гильванова назначена врио гендиректора Театра Джигарханяна

Фото: ТАСС/Алексей Зотов

Елена Гильванова назначена врио генерального директора Театра под руководством Армена Джигарханяна. Ранее она занимала должность заместителя гендиректора театра.

Как сообщает Агентство "Москва", занимавшая пост директора театра супруга Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская уволилась по собственному желанию.

Ранее сообщалось о том, что 82-летний Армен Джигарханян попал в 57-ю больницу Москвы. Он обвинил свою нынешнюю супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую в воровстве и желании его убить. После чего высказал желание развестись с ней.

В городской клинической больнице № 57 заявили, что сейчас все хорошо и пациент идет на поправку

культура театр
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