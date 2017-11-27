Титул "Мисс Вселенная" завоевала представительница ЮАР

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Стала известна обладательница титула "Мисс Вселенная" 2017 года. Ею стала представительница ЮАР.

Финал конкурса и церемония коронации 22-летней Деми-Ли Нель-Питерс прошла в гостинице Planet Hollywood Resort & Casino в Лас-Вегасе, сообщает "Газета.ру".

Победительница конкурса красоты Нель-Питерс работает тренером по самообороне. Девушка также окончила университет по специальности "менеджмент".

Второе место заняла "Мисс Колумбия", следом за ней – "Мисс Ямайка".

Ранее титул "Мисс Мира" присудили жительнице Индии Мануши Чхиллар. Второе место в конкурсе красоты досталось мексиканке Андреа Мезе, третье смогла завоевать британка Стефани Хилл.