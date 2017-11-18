Стала известна победительница конкурса "Мисс Мира" 2017 года

18 ноября, 19:26
Фото: ТАСС/Zuma/Guo Cheng
Титул "Мисс Мира – 2017" завоевала жительница Индии Мануши Чхиллар. Состязания проходили в городе Санья (Китай). Жюри огласили свое решение 18 ноября.
Второе место в конкурсе красоты досталось мексиканке Андреа Мезе, третье смогла завоевать британка Стефани Хилл, сообщает ТАСС.
Финал конкурса состоял из 15 частей. Участницы провели групповое выступление, представив по порядку Азию, Африку, две Америки и наконец Европу.
В десятку претенденток на победу вошли девушки из России, Великобритании, Индонезии, Индии, Кении, Мексики, Республики Корея, Южной Африки, Ямайки и Франции. В пятерке остались Кения, Мексика, Индия, Великобритания и Франция.
Конкурс "Мисс Мира – 2017" проводится с 20 октября. Всего в нем принимают участие модели из 118 стран. Возраст конкурсанток от 18 до 26 лет. Среди них – "Мисс Россия – 2017" Полина Попова. Модели должны продемонстрировать не только внешнюю, но и внутреннюю красоту. Они несут принципы толерантности и благотворительности.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: