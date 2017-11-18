Стала известна победительница конкурса "Мисс Мира" 2017 года

Фото: ТАСС/Zuma/Guo Cheng

Титул "Мисс Мира – 2017" завоевала жительница Индии Мануши Чхиллар. Состязания проходили в городе Санья (Китай). Жюри огласили свое решение 18 ноября.

Второе место в конкурсе красоты досталось мексиканке Андреа Мезе, третье смогла завоевать британка Стефани Хилл, сообщает ТАСС.

Финал конкурса состоял из 15 частей. Участницы провели групповое выступление, представив по порядку Азию, Африку, две Америки и наконец Европу.

В десятку претенденток на победу вошли девушки из России, Великобритании, Индонезии, Индии, Кении, Мексики, Республики Корея, Южной Африки, Ямайки и Франции. В пятерке остались Кения, Мексика, Индия, Великобритания и Франция.

Конкурс "Мисс Мира – 2017" проводится с 20 октября. Всего в нем принимают участие модели из 118 стран. Возраст конкурсанток от 18 до 26 лет. Среди них – "Мисс Россия – 2017" Полина Попова. Модели должны продемонстрировать не только внешнюю, но и внутреннюю красоту. Они несут принципы толерантности и благотворительности.