Дождь ожидается в Москве 27 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в понедельник, 27 октября, составит 8–10 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидаются облачная с прояснениями погода, дождь, местами умеренный. В Подмосковье воздух прогреется от 5 до 10 градусов, в некоторых районах также возможны осадки.

Вместе с тем будет дуть юго-восточный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее главный специалист "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что в столице первый снег выпадет в начале ноября. По ее данным, в конце октября в городе ожидается теплая погода, отрицательных температур ночью не предвидится.

Однако уже в первые пять дней ноября прогнозируются осадки в смешанной фазе. В частности, в эти дни возможен дождь, мокрый снег и похолодание до минусовых значений в ночные часы.