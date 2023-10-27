Презентация спецвыпуска журнала "Родина" "КЛАССНЫЙ НАСТАВНИК" состоится 30 октября

Фото: rg.ru/Владимир Ладный

Презентация специального выпуска исторического научно-популярного журнала "Родина" "КЛАССНЫЙ НАСТАВНИК" пройдет в понедельник, 30 октября, в медиацентре "Российской газеты" на улице Правды, дом 24, строение 4, в Москве. Начало мероприятия в 16:00 по московскому времени.

Выпуск адресован в первую очередь преподавателям истории. Редакция журнала отмечет, что время ставит перед учителями в новых регионах серьезные государственные задачи. Главной из них является донесение правды об истории России и Украины.

Отмечается, что это не простая задача, потому что прежние учебники и система преподавания были настроены под искаженное представление о прошлом народа и общества Украины. Однако сейчас преподаватели могут оперировать недоступными ранее материалами, а также объективно разбираться в сложных и острых вопросах.

Издание было представлено в новых субъектах России 5–11 октября. Встречи с педагогами прошли в Луганске, Геническе, Шахтерске и Бердянске. Специальный выпуск распространили среди учебных заведений регионов.

В презентации в Москве поучаствует редакционная группа журнала. Она поделится впечатлениями от посещения новых территорий страны и встреч с преподавателями республик и областей. Кроме того, присоединятся авторы материалов выпуска, представители органов власти столицы и новых субъектов РФ, СМИ, педагоги.

Проект осуществлен при поддержке департамента средств массовой информации и рекламы Москвы.

Ранее сообщалось, что новый учебник по истории РФ, который предназначен для вузов, будет разделен на 30 глав. Специалисты уже приступили к работе над текстом.

Помимо этого, председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявлял, что главу о репрессированных народах изменят в новом учебнике истории России для 10–11-х классов.

В частности, речь идет о главе, где говорится, что на основании фактов сотрудничества с оккупантами чеченцев, карачаевцев, калмыков, балкарцев, ингушей и крымских татар власти СССР в 1943–1944 годах решили ликвидировать государственные образования этих народов и подвергнуть их насильственному переселению в восточные регионы.

Новый учебник истории старшеклассников отредактируют в одном абзаце