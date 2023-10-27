27 октября, 16:05Общество
Врач рассказала, на ком сильнее всего отразится резкое падение давления в Москве
Фото: depositphotos/sjenner13
Резкое снижение атмосферного давления больше всего повлияет на людей с гипертонией и гипотонией. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
Ранее жителей столицы предупредили, что 28 и 29 октября резко снизится атмосферное давление. По прогнозам синоптиков, в субботу оно составит 730 миллиметров ртутного столба, что близко к рекордным показателям. Значение ниже этого наблюдалось только 28 октября 1985 года. Тогда давление упало до 729,8 миллиметра ртутного столба.
Романенко отметила, что погодные колебания оказывают влияние на всех людей, но у здоровых адаптация к изменившимся условиям происходит гораздо быстрее, они не ощущают неприятных симптомов.
"В группе риска при снижении атмосферного давления оказываются люди, у которых уже есть какие-то проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы. Дело в том, что у них сосуды не успевают приспособиться. Таких людей принято называть метеозависимыми", – говорит врач.
Несколько сложнее в этот период приходится людям с пониженным артериальным давлением. "У гипотоников может быть повышенная потливость, сонливость и головная боль. Некоторые жалуются на подташнивание, раздражительность, общую слабость", – уточнила терапевт.
В период низкого атмосферного давления рекомендуется высыпаться и не сбивать режим. "Сон имеет колоссальное значение для того, чтобы мы чувствовали себя хорошо. Поэтому старайтесь в такие дни лечь спать чуть пораньше, чтобы выспаться. А встать – как обычно вы привыкли, чтобы не нарушать привычный суточный ритм", – советует эксперт.
Также следует несколько пересмотреть питьевой режим. "Нужно пить чуть больше жидкости. Если вы страдаете пониженным давлением, то можно отдать предпочтение таким напиткам, как сладкие чаи. Если нет аллергии, в какой-то степени помогут женьшень, элеутерококк, родиола розовая", – заключила специалист.
Ранее были названы продукты, способные нанести вред здоровью метеозависимым людям. Им рекомендуется убрать из рациона жареную и копченую пищу, изделия из белой муки, а также маргарин, сахар и соль. Соблюдать диету, которая может улучшить работу сердечно-сосудистой системы, лучше на постоянной основе.
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