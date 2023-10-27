Врач рассказала, на ком сильнее всего отразится резкое падение давления в Москве

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Резкое снижение атмосферного давления больше всего повлияет на людей с гипертонией и гипотонией. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Ранее жителей столицы предупредили, что 28 и 29 октября резко снизится атмосферное давление. По прогнозам синоптиков, в субботу оно составит 730 миллиметров ртутного столба, что близко к рекордным показателям. Значение ниже этого наблюдалось только 28 октября 1985 года. Тогда давление упало до 729,8 миллиметра ртутного столба.

Романенко отметила, что погодные колебания оказывают влияние на всех людей, но у здоровых адаптация к изменившимся условиям происходит гораздо быстрее, они не ощущают неприятных симптомов.

"В группе риска при снижении атмосферного давления оказываются люди, у которых уже есть какие-то проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы. Дело в том, что у них сосуды не успевают приспособиться. Таких людей принято называть метеозависимыми", – говорит врач.





Татьяна Романенко врач-терапевт Гипертоники легче переносят изменение атмосферного давления в сторону понижения. Но даже у них могут отмечаться определенные симптомы: головные боли, тошнота, утомляемость и нарушение концентрации внимания.

Несколько сложнее в этот период приходится людям с пониженным артериальным давлением. "У гипотоников может быть повышенная потливость, сонливость и головная боль. Некоторые жалуются на подташнивание, раздражительность, общую слабость", – уточнила терапевт.

В период низкого атмосферного давления рекомендуется высыпаться и не сбивать режим. "Сон имеет колоссальное значение для того, чтобы мы чувствовали себя хорошо. Поэтому старайтесь в такие дни лечь спать чуть пораньше, чтобы выспаться. А встать – как обычно вы привыкли, чтобы не нарушать привычный суточный ритм", – советует эксперт.





Татьяна Романенко врач-терапевт В такие дни окажут помощь водные процедуры. Контрастный или просто любой душ будет благоприятно влиять на организм, поможет взбодриться. Легкая утренняя гимнастика также облегчит самочувствие, улучшит настроение. Прогулки на свежем воздухе обязательны.

Также следует несколько пересмотреть питьевой режим. "Нужно пить чуть больше жидкости. Если вы страдаете пониженным давлением, то можно отдать предпочтение таким напиткам, как сладкие чаи. Если нет аллергии, в какой-то степени помогут женьшень, элеутерококк, родиола розовая", – заключила специалист.

Ранее были названы продукты, способные нанести вред здоровью метеозависимым людям. Им рекомендуется убрать из рациона жареную и копченую пищу, изделия из белой муки, а также маргарин, сахар и соль. Соблюдать диету, которая может улучшить работу сердечно-сосудистой системы, лучше на постоянной основе.

