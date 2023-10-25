Синоптик предупредила москвичей о падении давления в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве произойдет резкое падение атмосферного давления в выходные дни, 28 и 29 октября. Об этом в своем телеграм-канале рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, погода окажется сложной, в городе ожидается циклон.

"Атмосферное давление пойдет резко вниз, и в субботу, 28 октября, достигнет значений 730 миллиметров ртутного столба, а это означает, что оно будет близко к рекордно низкому значению для этой даты октября, которое принадлежит 1985 году и составляет 729,8 миллиметра ртутного столба", – объяснила синоптик.

Как отметила Позднякова, на фоне циклона в Москве пойдут осадки, а дороги станут скользкими.

Ранее говорилось, что в среду, 25 октября, в столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами по городу возможна гололедица. Восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что предстоящая зима прогнозируется противоречивой, будет преобладать теплая погода. По его словам, изменчивость климата с каждым годом будет фиксироваться чаще. Шувалов добавил, что предстоящей зимой ожидается преобладание теплой погоды.

До 10 сантиметров снежного покрова может образоваться в Москве к 28 октября