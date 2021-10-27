Детский омбудсмен РФ Львова-Белова рассказала о планах на новом посту

Фото: council.gov.ru

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова планирует продолжить работу бывшего омбудсмена Анны Кузнецовой. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 24".

"В дальнейшем основной акцент мы будем делать в вопросах защиты прав ребенка на здоровье, на семью, образование и при этом создавать равные возможности для детей вне зависимости от их социального статуса, места проживания, особенностей развития", – сказала Львова-Белова.

По ее словам, существенных изменений в работе аппарата и региональных уполномоченных не произойдет. Львова-Белова планирует постепенно разбираться в делах и двигаться дальше.

Председатель Союза пенсионеров России, бывший первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский поддержал ее назначение на пост детского омбудсмена. По его словам, Львова-Белова обладает большим опытом работы с разными детьми.

"Прежде всего, с детьми с ограниченными возможностями по здоровью, и, в большей степени, с той категорией, которая перешагивает рубеж детства, которые становятся взрослыми и остаются один на один с такими проблемами, как трудоустройство, получение специальностей, дополнительных элементов образования, проживание в коллективе", – сказал RT Рязанский.

Он отметил, что работа с детьми хорошо организована в реабилитационном центре, созданным по модели сопровождаемого проживания, "Квартал Луи". Проект, находящийся под патронажем семьи Львовой-Беловой, по словам Рязанского, нашел отклик региональных властей.

"Выбор для меня абсолютно понятен, я поддерживаю этот выбор. Могу только пожелать успехов Марии на этом поприще. Доверие высокое, я думаю, что она очень неравнодушный человек, который знает не теоретические проблемы детства и больших семей, но и тяжелого детства", – заключил Рязанский.

Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении сенатора Марии Львовой-Беловой уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. До этого президент пообщался с ней в режиме видео-конференц-связи. Львова-Белова согласилась занять позицию омбудсмена.

