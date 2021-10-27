Сын нового детского омбудсмена России рассказал об их семье

Фото: council.gov.ru

Сын нового детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой Иван Заварзин рассказал о своей семье в беседе с "Газетой.ру".

По словам молодого человека, сенатор успешно справляется с родительскими обязанностями, несмотря на большую загруженность.

"Справляется на отлично, семья у нее огромная, детей много. Ее старшая родная дочь играет на гитаре и отлично поет, дети помладше больше увлекаются животными, про музыку не могу сказать однозначно, но Моргенштерна они точно не слушают", – заявил Заварзин.

Мария Львова-Белова является опекуном 13 недееспособных совершеннолетних молодых людей. Заварзин отметил, что попал в семью сенатора в 16 лет и быстро сроднился с приемной матерью.

Сын Львовой-Беловой добавил, что новый уполномоченный по правам ребенка способна решить множество проблем в данной сфере, поскольку понимает их важность.

Владимир Путин назначил сенатора Марию Львову-Белову уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка 27 октября. Срок ее полномочий составит пять лет.