Сын нового детского омбудсмена России рассказал об их семье

Фото: council.gov.ru
Сын нового детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой Иван Заварзин рассказал о своей семье в беседе с "Газетой.ру".
По словам молодого человека, сенатор успешно справляется с родительскими обязанностями, несмотря на большую загруженность.
"Справляется на отлично, семья у нее огромная, детей много. Ее старшая родная дочь играет на гитаре и отлично поет, дети помладше больше увлекаются животными, про музыку не могу сказать однозначно, но Моргенштерна они точно не слушают", – заявил Заварзин.
Мария Львова-Белова является опекуном 13 недееспособных совершеннолетних молодых людей. Заварзин отметил, что попал в семью сенатора в 16 лет и быстро сроднился с приемной матерью.
Сын Львовой-Беловой добавил, что новый уполномоченный по правам ребенка способна решить множество проблем в данной сфере, поскольку понимает их важность.
Владимир Путин назначил сенатора Марию Львову-Белову уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка 27 октября. Срок ее полномочий составит пять лет.
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