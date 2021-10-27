В Госдуме прокомментировали назначение Львовой-Беловой детским омбудсменом РФ

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что президент сделал правильный выбор, назначив детским омбудсменом Марию Львову-Белову. Об этом она заявила в беседе с RT.

По ее словам, пост уполномоченного по правам ребенка является одним из наиболее важных в России.

"Сегодня придется решать очень много вопросов по поддержке семей с детьми, и президент нацеливает на то, чтобы задолго до рождения малышей и до окончания ими школы, если ребенок нуждается в поддержке государства, семья получала такую поддержку", – отметила Бессараб.

Кроме того, депутат заявила о необходимости объединения законов о многодетных детях и решения вопросов выделения семьям земельных участков в регионах России.

"При переезде из субъекта в субъект многодетная семья либо теряет, либо приобретает новые социальные гарантии и выплаты. Все это – и прежде всего права ребенка – необходимо будет решать вновь назначенному уполномоченному по правам ребенка в России", – заключила Бессараб.

Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении сенатора Марии Львовой-Беловой уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. До этого президент пообщался с ней в режиме видео-конференц-связи. Львова-Белова согласилась занять позицию омбудсмена.

