В Госдуме прокомментировали назначение Львовой-Беловой детским омбудсменом РФ

Фото: council.gov.ru
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что президент сделал правильный выбор, назначив детским омбудсменом Марию Львову-Белову. Об этом она заявила в беседе с RT.
По ее словам, пост уполномоченного по правам ребенка является одним из наиболее важных в России.
"Сегодня придется решать очень много вопросов по поддержке семей с детьми, и президент нацеливает на то, чтобы задолго до рождения малышей и до окончания ими школы, если ребенок нуждается в поддержке государства, семья получала такую поддержку", – отметила Бессараб.
Кроме того, депутат заявила о необходимости объединения законов о многодетных детях и решения вопросов выделения семьям земельных участков в регионах России.
"При переезде из субъекта в субъект многодетная семья либо теряет, либо приобретает новые социальные гарантии и выплаты. Все это – и прежде всего права ребенка – необходимо будет решать вновь назначенному уполномоченному по правам ребенка в России", – заключила Бессараб.
Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении сенатора Марии Львовой-Беловой уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. До этого президент пообщался с ней в режиме видео-конференц-связи. Львова-Белова согласилась занять позицию омбудсмена.
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