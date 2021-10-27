Наталья Сергунина анонсировала новый онлайн-курс для столичных предпринимателей

Фото: depositphotos/alicerodnova.gmail.com
Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о запуске обучающего онлайн-курса для предпринимателей по работе с маркетплейсами. Старт программы запланирован на 28 октября.
Обучающий курс начнется с онлайн-конференции "Маркетплейсы 2021". Спикерами форума выступят представители платформ электронной коммерции.
"Участники конференции узнают, как лучше использовать возможности маркетплейсов для развития своего бизнеса. Столичным предпринимателям расскажут о мерах поддержки со стороны города при работе с торговыми площадками, в том числе о возможности компенсировать часть расходов на онлайн-продвижение, что особенно актуально в условиях пандемии", – заявила представитель мэрии.
Непосредственно программа "Маркетплейсы. От закупки до первой продажи" стартует 9 ноября. Она состоит из четырех вебинаров, посвященных нюансам работы и реализации продукции на торговых площадках. Занятия будут доступны бесплатно.
Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин заявил, что формат маркетплейсов является одним из самых востребованных в интернет-торговле. Он привел в пример данные исследования Data Insight, согласно которым в 2020 году 89% предпринимателей повысили оборот на площадках такого профиля.
Как сообщалось ранее, за девять месяцев 2021 года посетители портала mbm.mos.ru воспользовались онлайн-услугами и сервисами около 71 тысячи раз. Данный показатель в два раза больше, чем за аналогичный период минувшего года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: