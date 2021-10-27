Наталья Сергунина анонсировала новый онлайн-курс для столичных предпринимателей

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Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о запуске обучающего онлайн-курса для предпринимателей по работе с маркетплейсами. Старт программы запланирован на 28 октября.

Обучающий курс начнется с онлайн-конференции "Маркетплейсы 2021". Спикерами форума выступят представители платформ электронной коммерции.

"Участники конференции узнают, как лучше использовать возможности маркетплейсов для развития своего бизнеса. Столичным предпринимателям расскажут о мерах поддержки со стороны города при работе с торговыми площадками, в том числе о возможности компенсировать часть расходов на онлайн-продвижение, что особенно актуально в условиях пандемии", – заявила представитель мэрии.

Непосредственно программа "Маркетплейсы. От закупки до первой продажи" стартует 9 ноября. Она состоит из четырех вебинаров, посвященных нюансам работы и реализации продукции на торговых площадках. Занятия будут доступны бесплатно.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин заявил, что формат маркетплейсов является одним из самых востребованных в интернет-торговле. Он привел в пример данные исследования Data Insight, согласно которым в 2020 году 89% предпринимателей повысили оборот на площадках такого профиля.

Как сообщалось ранее, за девять месяцев 2021 года посетители портала mbm.mos.ru воспользовались онлайн-услугами и сервисами около 71 тысячи раз. Данный показатель в два раза больше, чем за аналогичный период минувшего года.