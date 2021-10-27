Голикова заявила о возможном сокращении занятого населения в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что одним из главных вызовов рынка труда в стране к 2030 году станет демографический фактор. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Численность занятых в ближайшие 10 лет сократится более чем на 1 миллион человек, произойдет вымывание самой активной на рынке труда группы граждан от 30 до 44 лет, при этом доля занятых в возрасте 45 лет и старше будет расти, что приведет к увеличению среднего возраста занятых граждан", – сказала Голикова, выступая на форуме "Будущее сферы труда в РФ".
По словам вице-премьера, вызовом на рынке труда станет и рост отраслей, требующих отдельных кадров. Голикова уточнила, что к 2030 году около двух миллионов специалистов будут нужны в сфере информационных технологий. Увеличение занятости также прогнозируется в отраслях здравоохранения, социальных и креативных услуг.
Она добавила, что из-за внедрения роботизации снизится число занятых в таких сферах, как сельское хозяйство, транспорт и госуправление.
Ранее были названы вакансии, на которые чаще всего откликаются соискатели старше 45 лет. В большей степени их привлекают должности администратора со средней зарплатой 23 950 рублей, менеджера с заработной платой в размере 30 100 рублей и кассира со средним окладом 21 800 рублей.
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