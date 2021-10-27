Первый розыгрыш квартир среди прошедших вакцинацию москвичей пройдет 27 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Первый розыгрыш квартир среди получивших первый компонент вакцины от коронавируса или прошедших ревакцинацию с 18 по 24 октября москвичей пройдет 27 октября. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Однокомнатные квартиры в столице получат два человека. Розыгрыш пройдет в прямом эфире телеканала Москва 24. Результаты также можно будет узнать на портале мэра и правительства Москвы.
Проверить, выиграли ли вы квартиру, можно на сайте.
Квартиры будут разыгрывать каждую среду в течение пяти недель – до 24 ноября. Принять участие в розыгрышах смогут совершеннолетние россияне с московским полисом обязательного медицинского страхования (ОМС), получившие первый компонент вакцины или прошедшие ревакцинацию в период с 18 октября по 21 ноября. Также в пункте вакцинации необходимо дать согласие на участие в акции.
В общей сложности среди москвичей, сделавших прививку от коронавирусной инфекции, разыграют 10 однокомнатных квартир.
27 октября в Москве разыграют квартиры для привитых с 18 по 24 октября
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