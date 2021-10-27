Эксперт рассказала, что поможет восстановить обоняние после коронавируса

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Эфирные масла и парфюмерия показали наибольшую эффективность при восстановлении обоняния после перенесенного коронавируса. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Она отметила, что с самого начала пандемии исследователи изучали влияние различных препаратов на восстановление обоняния, однако ни по одному из них не было получено абсолютных доказательств эффективности.
"Наиболее действенными оказались тренировки с помощью разных эфирных масел, парфюмерии, продуктов, имеющих ярко выраженный аромат", – приводит слова эксперта ТАСС.
Она также подчеркнула, что длительная потеря обоняния может быть одним из проявлений иммунного или вирусного поражения нервной системы, поэтому при появлении данного симптома о нем необходимо сообщить врачу, который может назначить дополнительное обследование и терапию.
"Однако, стоит отметить, что у некоторых пациентов вследствие индивидуальных особенностей восстановление затягивается на длительный период – до полугода и более – без каких-либо сопутствующих отклонений", – добавила Руженцова.
По словам замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, у тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса, а также получал с первых дней заболевания правильное лечение, обоняние либо не теряется вовсе, либо быстро восстанавливается.
Ранее гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев рассказал, что потеря обоняния при COVID-19 может появиться на 10 день заболевания. Он подчеркнул, что данный симптом не является основным. Также эксперт отметил, что при "Дельта"-штамме увеличилось число пациентов, у которых и вовсе не пропадает обоняние.
"Доктор 24": какие продукты помогут восстановить обоняние после коронавируса
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