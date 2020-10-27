Вокалистка Little Big рассказала, как похудела

Фото: instagram.com/sonyatayurskaya

Вокалистка группы Little Big Софья Таюрская рассказала, как похудела с 2016 года, сообщает "Вечерняя Москва".

Она сообщила, что четыре года назад она употребляла в пищу только овощные супы и весила 48 килограммов. Однако на такой диете, по словам Таюрской, ее хватило лишь на два месяца.

Она рассказала о пищевых экспериментах, связанных с голодовками и диетами, которые провоцировали пищевые расстройства. Таюрская отметила, что сейчас она серьезно подходит к вопросу питания.

"Хочу ли я опять увидеть на весах 48 килограмм? Очень хочу, но я больше никогда не буду голодать и сидеть на диетах, при этом я вечнохудеющая Соня", – сказала Таюрская.

Вокалистка Little Big отметила, что за эти четыре года сделала важный вывод, а именно то, что как выглядеть – это ее выбор. В то же время ее поклонники в восторге от ее фигуры как образца 2016, так и образца 2020 года.

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