Эпидпороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены на 20% в 35 городах РФ

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Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ на 20% и более превышены в 35 городах России, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.

Он напомнил, что, как правило, эпидемический сезон указанных заболеваний в России начинается в октябре, однако рост заболеваемости респираторными инфекциями фиксируется уже сейчас.

Накануне сообщалось, что свыше 1,2 миллиона случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировали в России за прошедшую неделю. Прогнозируемый рост связан с наступлением осеннего периода, в частности с установлением холодной погоды на большей территории России.

Кроме того, специалисты отмечают, что причиной может быть рост числа контактов в коллективах. Что касается ситуации с распространением коронавирусной инфекции, за указанный период в РФ выявили более 14 тысяч новых случаев. В Роспотребнадзоре обратили внимание, что эта цифра в 23 раза ниже, чем было в этот же период в 2022 году.

Эксперты отметили рост сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ