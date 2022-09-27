Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин



В РФ за сутки выявили 36 605 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За последние 24 часа в стране были госпитализированы 3 652 человека с подтвержденным коронавирусом. При этом увеличение числа госпитализаций произошло в 72 субъектах, снижение – в девяти, ситуация не изменилась в четырех регионах.

Выздороветь удалось 59 547 жителям РФ, скончался 101 пациент.

Всего с начала эпидемии в РФ было выявлено 20 869 714 случаев заражения. От COVID-19 в стране с начала массового распространения заболевания умерли 386 943 человека.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия преодолела очередной подъем заболеваемости COVID-19. По ее словам, по итогам минувшей недели зафиксировано первое за несколько недель снижение. Оно составило 7,2%.

В свою очередь, кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков отмечал до этого, что более 100 тысяч заболевших коронавирусом в сутки будет выявляться в период осенне-зимней волны COVID-19. Среди факторов роста количества заражений он назвал возвращение людей из отпусков, детей – в школы и вузы.

Кроме того, такие погодные условия, как температура, инсоляция, влажность, могут оказать негативное влияние на ситуацию с коронавирусом.

