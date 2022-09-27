Врач рассказал, как снять головную боль без лекарств

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Причиной головной боли может быть недостаток жидкости в организме, поэтому прежде чем пить обезболивающее, нужно сначала попробовать избавиться от нее с помощью других способов, рассказал в интервью радио Sputnik врач-невролог Павел Хорошев.

"В первую очередь при остром приступе головной боли человеку нужно вспомнить, сколько воды он сегодня выпил. Если это была чашка кофе с утра, а на часах 15:30, то стоит выпить 1–2 большие кружки воды или чая. Также нужно глубоко, интенсивно подышать, чтобы увеличить насыщаемость крови кислородом. И можно рассчитывать, что через 40–60 минут вам станет легче", – рассказал врач.

Хорошев подчеркнул, что многие нарушения здоровья связаны с недостатком жидкости в организме. По его словам, это влияет на качество снабжения тканей и систем организма, и возникают проблемы, в том числе головная боль.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что боль в груди во время нагрузок, низкий пульс и сильное головокружение – поводы как можно скорее обратиться к кардиологу. По словам эксперта, нельзя игнорировать боль в груди, возникающую в ответ на стандартную физическую активность.

Кроме того, уточнил врач, посетить кардиолога стоит, если человек почувствовал, что сердце у него бьется с перебоями, появилось головокружение, и он начал терять сознание. Это может быть признаком аритмии.

