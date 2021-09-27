В Москве выявили 3 387 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве за последние сутки выявлено 3 387 новых случаев коронавируса. Умер за день еще 61 пациент.
За 24 часа госпитализировали 810 человек. На ИВЛ находятся 339 человек. Выздоровели в городе еще 1 560 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего инфекцию сумели перебороть 1 483 976 человек.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в России подтвердили 22 236 новых случаев коронавируса. При этом в 1 957 случаях не было выявлено клинических проявлений.
Всего в РФ зарегистрировано 7 443 149 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболевших отмечены на Алтае и в Бурятии – по 0,15%.
За последние сутки от последствий COVID-10 умерли 779 человек. Всего с начала пандемии скончались 204 679 человек. При этом за сутки выписали 13 513 человек. Всего коронавирусом в РФ переболели 6 618 117 человек.
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