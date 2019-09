Жест "ОК" включен в США в список "символов ненависти"

Фото: ТАСС/YAY

Американская еврейская правозащитная организация "Антидиффамационная лига" внесла жест "ОК" в базу данных "символов ненависти" из-за того, что сложенные в колечко большой и указательный палец стали часто использовать ультраправые, сообщается на сайте организации.

В релизе приводится в пример случай, когда австралийский террорист Брентон Таррант в марте 2019 года показал этот жест, войдя в зал суда вскоре после ареста за преднамеренное убийство 50 человек в мечетях в Крайстчерче.

История присвоения "ОК" правыми радикалами началась на популярном сайте-имиджборде, где они запустили шутку, что на самом деле такая комбинация пальцев означает буквы W и P во фразе White Power ("Власть белым").

В Антидиффамационной лиге также считают, что "ОК" может рассматриваться как отсылка к лозунгу It’s okay to be white ("Быть белым – это нормально"), признанному "символом ненависти".

Помимо "ОК" в базу данных вошли 35 символов – в основном интернет-мемы, используемые в Сети движением "альт-райтов".

Антидиффамационная лига основана в 1913 году для борьбы с антисемитизмом. Все чаще они вступаются и за другие этнические и расовые группы. В частности, в 2007 году лига выступила за признание геноцидом резню армян в Османской империи во время Первой мировой войны.