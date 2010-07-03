Памятник Элине Быстрицкой появится на Новодевичьем кладбище

09:48
09:48
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Фото: ТАСС/Михаил Гутерман
Памятник народной артистке СССР Элине Быстрицкой установят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на автора художественной концепции Микаэля Согояна.
По его словам, сейчас на Новодевичьем кладбище проводятся начальные работы по установке памятника. Он будет выполнен из белого мрамора величиной не более 2 метров. Полностью работы планируют завершить в апреле 2020 года.
Авторами идеи являются заслуженные художники РФ и Армении Микаэль Согоян и Ваге Согоян.
Как отмечает сестра актрисы Софья Шегельман, мемориал передаст всю любовь Быстрицкой к театру, он будет посвящен женской красоте.
Элина Быстрицкая умерла 26 апреля. Многие деятели культуры и политики выразили свои соболезнования в связи со смертью актрисы. Сергей Собянин отметил, что Быстрицкая была "женщиной удивительной красоты и благородства"
В кино Быстрицкая дебютировала в 1950 году – в фильме "В мирные дни". С 1980 года она была главой федерации художественной гимнастики СССР и военно-патриотической комиссии Союза театральных деятелей.
Большую известность актрисе принесла роль Аксиньи в "Тихом Доне". С конца 1960-х Быстрицкая отказывалась сниматься в кино, считая предлагаемые роли недостаточно серьезными. Вернулась на экраны она только в начале 1990-х, сыграв в эпизодических ролях в перестроечных фильмах ("Семь дней после убийства", "Бравые парни" и других).
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