Ученый Анатолий Петрукович и космонавт Олег Артемьев встретились со школьниками ЮЗАО

Фото: Юлия Прокофьева

Летчик-космонавт, Герой России Олег Артемьев и директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович рассказали старшеклассникам юго-запада, почему, решив посвятить свою карьеру космонавтике, ребята совершенно точно станут обладателями очень интересных профессий. Даже если сами не полетят в космос.

Встреча с участием знаменитого космонавта и известного ученого собрала почти 150 слушателей из пяти школ ЮЗАО. Именитые спикеры не только рассказали о своем пути в профессии, связанной с космонавтикой, но и откровенно ответили на все вопросы.

"Есть два способа побывать в космосе – платный и бесплатный. Рекомендую вам начать с бесплатного. Если вы сегодня выберете профессию, связанную с космонавтикой – вам точно очень сильно повезет. Международная космическая станция скоро будет спущена с орбиты, на смену ей придет Российская орбитальная станция. С МКС мы видели только 20% нашей страны. Наша новая станция будет на полярной орбите, будем наблюдать все, вплоть до арктического пути. Работы будет много!" – сказал Артемьев.

По словам космонавта, сегодня для космоса может пригодиться практически любая профессия – биолог, инженер, конструктор.

"Мы, космонавты – "руки" ученых в космосе. Уверен, что вскоре будут летать универсальные специалисты. И космонавты, и ученые, и биологи в одном лице. Но даже если вы не полетите в космос, но захотите посвятить себя космонавтике, вы совершенно точно обретете интересную специальность. И если хотя бы одного человека из присутствующих здесь увижу в космической отрасли – задачу нашей мотивировочной встречи буду считать выполненной! А пока желаю вам везения, терпения, хорошо учиться и не забывать про спорт", – сказал он.

Как подчеркнул Артемьев, Москва – космический город, и особенно повезло жителям ЮЗАО. Именно на юго-западе находится мозг космической отрасли нашей страны. Здесь расположен знаменитый Институт космических исследований РАН, который определяет нашу политику в освоении космоса.

ИКИ РАН – действительно уникальная научная площадка, где можно заниматься широчайшим диапазоном научных исследований – от изучения планет до мониторинга лесов в России с помощью спутников. Поэтому, как рассказал его директор Петрукович, в соседних кабинетах в Институте могут работать астрофизики и специалисты по лесному хозяйству.

Сам Петрукович работает в ИКИ РАН уже почти 40 лет. За его плечами – более 200 научных трудов космической тематики. Однако, по его словам, еще в 8–9-м классе разброс интересов был очень большим. Широта московского школьного образования помогла поступить в один из ведущих технических вузов. Но подтянуться по ряду предметов дополнительно, конечно, пришлось.

Вспоминая начало учебы в вузе, Петрукович прежде всего вспоминает обилие новой информации, изучения и запоминания сложных формул. Школьное образование, по мнению Петруковича, не готовит к решению реальных задач, этому можно и нужно научиться только в вузе и в практической деятельности. Но уже со школы можно развивать определенные качества для будущей научно-исследовательской карьеры. Например, любознательность и – в хорошем смысле слова – занудство.

"Всегда делал и поступал так, как считал нужным, несмотря ни на что. Никогда не отказывайтесь от собственных инициатив, желаний и планов. Делайте правильные инвестиции – в собственное образование и свое будущее", – пожелал будущим профессионалам Петрукович.

В свою очередь, ребята интересовались у спикеров не только подробностями профессиональной карьеры, но и практическими советами. Например, что было самого сложного в подготовке к полету в космос, какие специальности потребуются, когда человечество начнет строить постоянные станции на Луне или Марсе и начнет их обживать, а также какой язык лучше начать учить, если хочешь работать в международной космонавтике.

Ранее сообщалось, что большинство опрошенных жителей района Бирюлево Западное мечтает о тематических игровых зонах, посвященных космосу и точным наукам, что стало известно после их участия в анкетировании на тему новых детских площадок в своем районе. Космонавт Артемьев отметил, что эта идея может скоро воплотиться в жизнь благодаря проекту "Научные детские площадки". Он подчеркнул, что возможные локации и тематика для интерактивных площадок с силовыми элементами уже обсуждались с муниципальными депутатами и жителями районов Бирюлево-Восточное, Бирюлево Западное и Чертаново Южное.