Координатор "Безопасной столицы" Лиханов: молодежь ЮАО активно помогает новым регионам РФ

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Развитие гуманитарного сотрудничества между Херсонской областью и Южным округом Москвы обсудили координатор проекта "Безопасная столица" в ЮАО Александр Лиханов и министр молодежной политики Херсонской области Игорь Астранин.

"В рамках недавней гуманитарной поездки в новые регионы я встретился со студенческим активом Херсонской области. Это очень позитивные ребята, которые помогают развивать регион, участвуют в различных молодежных проектах и с интересуются развитием молодежной политики в столице, которая задает тон всей стране. Сегодня неотъемлемой частью молодежной политики становится волонтерская деятельность. Я вижу, как все больше студентов и выпускников вливаются в интересующие добровольческие проекты, либо реализуют их самостоятельно", – поделился Лиханов.

По его словам, помогать нуждающимся, в первую очередь соотечественникам, оказавшимся в серьезной жизненной ситуации, становится не просто временным увлечением, а настоящей потребностью современной молодежи столицы. И волонтерские миссии москвичей в новые регионы, в которых участвуют и активисты "Безопасной столицы", для многих стали уже образом жизни.

Лиханов также отметил, что московские волонтеры передали Геническому центру детского и юношеского творчества лодочный мотор для спасательного катера, десять одноместных и двухместных каяков, пять досок с парусами для виндсерфинга, весла, спасательные жилеты, компьютер, интерактивные доски и видеопроектор для клуба юных моряков.

В Запорожской области волонтерская группы навестила два полка, состоящих из мобилизованных москвичей. Защитникам передали технику высокой проходимости – кроссбайки и баги, а также запас питьевой воды и продуктов от неравнодушных жителей Южного округа.

Ранее жители ЮВАО собрали более 1,5 тонны гумпомощи для жителей Курской области. Им передадут женские, мужские и детские вещи, обувь, канцтовары, разные игрушки, предметы гигиены, бытовую химию и все, что может пригодиться людям на первое время. При этом штабы по сбору помощи продолжают работать ежедневно с 10:00 до 19:00.