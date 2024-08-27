Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в России на 9,5% за неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 9,5% по прошествии недели, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.



В этот период было зарегистрировано около 355 тысяч случаев заражения. Таким образом, среднероссийский показатель был превышен в 46 регионах страны.

При этом 16,2% от общих показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, а 83,8% заболевших были зарегистрированы в остальных российских регионах.

Большую часть структуры установленных респираторных болезней представляют вирусы негриппозной этиологии, среди которых преобладают риновирусы, вирусы COVID-19 и парагрипп. При этом положительные находки вирусов гриппа остаются единичными, подчеркнули представители ведомства.

Вместе с тем по итогам 33-й недели 2024 года в России было зарегистрировано более 18 тысяч случаев заражения COVID-19. Это число на 33,3% превышает показатель предыдущей недели. При этом роль доминирующих в России вариантов сохраняется за линиями KS.1, JN.1 и JN.1.16.1. Роспотребнадзор продолжает контролировать ситуацию.

Ранее промежуточные результаты клинических испытаний назальной вакцины "Гам-флю-вак – квадри", которая призвана защищать от различных штаммов гриппа, показали ее безопасность. Речь идет о препарате, разработанном специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Эксперты сообщают, что добровольцы хорошо переносят получение вакцины.

