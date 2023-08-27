Раненый российский солдат прочел стихотворение, чтобы "осталось в веках"

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Тяжелораненый солдат РФ прочитал стихотворение своего авторства, чтобы оно осталось в веках. Видео солдата, читающего произведение, опубликовал в своем телеграм-канале первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты России, член центрального совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Армен Гаспарян.

"Великий русский военный дух. Тяжелораненый солдат читает свои стихи", – такими строками сопроводил Гаспарян видео солдата.

На кадрах запечатлен русский солдат Алексей с позывным Волк. Он побледнел от сильной кровопотери, но все равно прочитал свое стихотворение, чтобы оно осталось в веках.

Стихи начинаются с фразы: "Мы не умрем". На фоне того, как солдат декларирует стихи, слышны раскаты артиллерии.

"Лучшая страна мира, лучшая страна планеты, никакие ваши аргументы не оспорят это. Не нужно нас учить, как жить, что делать надо, для русского солдата победа — одна награда!", – читает солдат.

Другим известным героем специальной военной операции стал солдат, который голыми руками выбрасывал из окопа гранаты, падающие дрон ВСУ. Бойцом оказался пехотинец из Ленинградской области. За проявленное мужество Алексею предложили присвоить звание Героя России.