Путин поздравил работников угольной отрасли России с Днем шахтера

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли России с Днем шахтера. Праздник отмечается 27 августа. Поздравление президента опубликовано на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с Днем шахтера – с праздником, который на протяжении многих лет торжественно отмечается по всей стране. Вы посвятили себя непростой, но важной и почетной профессии, требующей исключительной компетентности и особых личных, человеческих качеств ‒ выдержки и самоотдачи, стойкости и мужества, товарищеской взаимовыручки", – обратился президент к горнякам.

По словам Путина, высокие нравственные принципы, трудовые традиции и чувство гордости за принадлежность к шахтерскому братству передаются из поколения в поколение.

Также президент России подчеркнул, что сегодня угольная отрасль активно развивается. Специалисты наращивают добычу и переработку угля, находят новые и перспективные рынки сбыта, внедряют новые технологии и вносят важный вклад в обеспечение энергетической безопасности России.

Ранее Путин заявил о том, что металлургической промышленности Российской Федерации важно выходить на новые рынки. Он отметил, что в России горно-металлургический комплекс по праву считается одной из базовых, ключевых отраслей экономики.

От высококвалифицированной, слаженной работы горняков и обогатителей, сталеваров и прокатчиков, представителей других специальностей во многом зависит укрепление отечественного промышленного и оборонного потенциала, индустриальная мощь державы.