Губернатор Подмосковья приостановил охоту в регионе до 1 сентября

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Губернатор Московской области Алексей Воробьев приостановил любительскую и спортивную охоту на территории региона до 1 сентября. Документ опубликован на сайте областного правительства.

Отмечается, что ограничения введены в целях сохранения объектов животного мира и среды их обитания.

Ранее сотрудники полиции застрелили медведя, который целый день бродил по Лесозаводску в Приморском крае. Уточняется, что сообщения в дежурную часть поступили от местных жителей. Животное обнаружили в центре города. Полицейские и сотрудники вневедомственной охраны пытались направить медведя в безлюдное место, но сделать этого не удалось.