Кузнецова проверит информацию о попавшем в трудовое рабство подростке

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что направлено обращение в прокуратуру для проверки информации СМИ о том, что на турбазе на Кубани подростка заставляли работать по 12 часов в сутки.
"Конечно, информация требует проверки, мы обратились в прокуратуру, мы обратимся в трудовую инспекцию. Потому что то, что произошло, по крайне мере, по имеющимся сведениям, – это недопустимая ситуация, так организовывать труд подростков ни в коем случае нельзя", – приводит слова Кузнецовой РИА Новости.
По ее словам, подобный опыт может негативно сказаться в будущем на желании подростков работать.
В СМИ появились сообщения, что 16-летний подросток из уральского Златоуста поехал поработать, а заодно и отдохнуть на турбазу на Черном море. Однако там он попал в трудовое рабство – его заставляли работать по 12 часов в день. Кроме того, его били за любую оплошность.
Специальный докладчик ООН Урмила Бхоола ранее представила результаты собственного исследования, согласно которым каждый десятый ребенок в мире находится в трудовом рабстве. Согласно ее данным, по всему миру принудительному труду подвергаются 152 миллиона детей. Согласно данным Бхоолы, в наименее развитых странах примерно каждый четвертый ребенок в возрасте от пяти до 17 лет трудится на вредной для здоровья и развития работе.
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