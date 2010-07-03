Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности

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Заключать трудовой договор самостоятельно дети могут с 16 лет. При этом работа в ночных клубах и игорном бизнесе запрещена для всех до достижения совершеннолетия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роструда.

"Несовершеннолетние вправе заключать трудовые договоры с 16 лет, а в некоторых случаях и в младшем возрасте", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, среди случаев привлечения ребенка к работам в возрасте младше 16 лет можно выделить основные:

15-летний подросток может заниматься легким трудом без вреда для его здоровья

С 14 лет – если один из родителей ребенка даст письменное согласие

Дети младше 14 лет могут работать в кино, театре, участвовать в концертах или цирковых представлениях. При этом также необходимо письменное разрешение родителей

В Роструде напомнили, что для заключения трудового договора несовершеннолетний должен пройти обязательный медицинский осмотр. В дальнейшем процедура обязательно повторяется каждый год до совершеннолетия. При трудоустройстве впервые работодатель должен оформить ребенку трудовую книжку.

Ранее Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске. При этом в ведомстве напомнили, что не предоставлять ежегодный отпуск в течение двух лет подряд запрещено законом Российской Федерации.