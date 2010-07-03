В "квалификационную яму" попали почти 34 миллиона россиян

09:38
09:38
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Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Международная консалтинговая компания BCG совместно с World Skills подготовила доклад, в котором говорится, что в "квалификационную яму" в России попали почти 34 миллионов человек – их профессиональные компетенции избыточны или недостаточны для занимаемой должности. Выдержки из документа приводит РИА Новости.
Отмечается, что всего в мире с подобной проблемой сталкивается треть от общего числа работников (1,3 миллиарда человек), а через десять лет показатель вырастет еще на 100 миллионов.
В докладе также уточняется, что из-за "кадровой ямы" мировой ВВП недосчитался пяти триллионов долларов в 2017 году. Вместе с тем переход к "новому типу социального контракта" способен повысить валовый внутренний продукт в разных странах на 0,5-2% в год.
Ранее был опубликован рейтинг регионов с наиболее сложной ситуацией на рынке труда. Список формировался по коэффициенту напряженности – это отношение числа безработных к количеству вакансий в крупных и средних организациях конкретного региона. На первом месте оказалась Ингушетия с показателем в 118,4 (206 открытых вакансий на 24,3 тысячи официально безработных). Далее следуют Чечня (23,8), Дагестан (18,6), Северная Осетия (6,1) и Республика Тыва (5,2).
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