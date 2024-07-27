Дождь и гроза ожидаются в Москве в ближайшие часы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителей Москвы предупреждают о дожде, грозе и порывистом ветре, которые ожидаются до конца дня. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале столичного главка МЧС РФ.

"В ближайший час с сохранением до конца суток 27 июля в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, местами с ливнем, при грозе усиление ветра порывами до 15 метров в секунду", – уточняется в публикации.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и выдерживать дистанцию с другими машинами. Пешеходам, в свою очередь, рекомендовали не приближаться к шатким конструкциям и не прятаться под деревьями.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве в воскресенье, 28 июля, из-за прогнозируемой грозы. При этом в последний день уходящей недели воздух в столице может прогреться до 28 градусов, следует из данных Гидрометцентра. Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду.

