Хиромант объяснила, можно ли по ладони определить склонность к изменам

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Линия сердца на ладони может подсказать, склонен ли человек хранить верность. Об этом Москве 24 рассказала практикующий хиромант, психолог, физиогномист Наталия Побединская.

По ее словам, линия сердца (горизонтальная, самая ближняя к пальцам) является ярким маркером чувств. И по ней в том числе можно понять, как партнер будет контролировать влечение.



Наталия Побединская практикующий хиромант, психолог, физиогномист Если линия сердца направляется вверх, к области между указательным и средним пальцами, то человек склонен идеализировать партнера. Он ставит его на пьедестал и наделяет самыми лучшими качествами. А значит, скорее всего, будет верным в отношениях.

Если линия сердца "падает" к линии ума (вторая горизонтальная линия под пальцами), человек может испытывать разочарование в жизни от любви и отношений, отметила Побединская.

Кроме того, специалист может многое рассказать о всех романтических встречах на жизненном пути человека по линиям, входящим снизу в линию сердца. А также обязательно посмотрит на короткие линии под мизинцем на ударной части ладони. Например, если их много, значит, жизнь будет насыщена любовными приключениями, объяснила эксперт.

В целом же более точно сказать, будет ли человек изменять, может только специалист, который проанализирует ладонь и учтет совокупность всех знаков: длину, ширину, расположение и пересечение линий, гибкость руки и так далее, заключила хиромант.

Ранее астролог Евгения Шустина рассказала, что самыми верными можно назвать мужчин, рожденных под знаками Телец, Дева, Рак и Козерог. Девам не позволяет заводить романы на стороне тяга к стабильности и порядочность. А Раки избегают измен, потому что из-за них придется поменять привычный образ жизни.