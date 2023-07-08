Хиромант объяснил, могут ли знаки на ладони указывать на порчу

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Глубокие линии в основании большого пальца могут предупреждать о наведении порчи. Об этом Москве 24 рассказал хиромант Вадим Розман.

По его словам, как таковых знаков порчи в хиромантии не выделяется. Однако по некоторым признакам возможно определить, что она есть. Например, на это указывают линии, которые идут от основания большого пальца к центру ладони, уточнил Розман.





Вадим Розман хиромант Как правило, это тонкие и неглубокие линии стресса, их можно увидеть почти у всех. Но если они глубокие, четко прочерченные, значит, наведена порча. Чем четче линии и обширнее их разветвление, тем более сильная энергетическая атака угрожает человеку.

Однако ждать опасности стоит лишь в случае, когда они пересекают линию жизни. Если же этого нет, угроза хоть и нависнет, но, вероятнее всего, не повлияет на жизнь, сказал хиромант.

Кроме того, оценить опасность можно по цвету кожи у основания ладони со стороны мизинца (холм Луны) и рядом с большим пальцем (холм Венеры).

"Когда она окрашена в черный или синюшный цвет, это первый признак серьезной болезни. Это часто совпадает с наведением порчи", – заключил он.

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