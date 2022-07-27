Соревнования по кибербоксу пройдут в Подмосковье

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Соревнования "Интерактивный бокс – спорт для всех" пройдут 5 августа в академии бокса Александра Лебзяка в городском округе Химки. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Московской области.

"Участники турнира будут выявлять сильнейших спортсменов для участия в финале Всероссийских соревнований, которые состоятся 27 августа в Москве. Кибербокс будет проходить на игровой консоли Xbox 360 в симуляторе Fight night champion от компании EA Sport", – говорится в сообщении.

Отмечается, что принять участие в отборочном турнире смогут спортсмены в возрасте от 14 лет. При этом участники младше 18 лет будут допускаться до соревнований в присутствии родителя, совершеннолетнего близкого родственника или опекуна.

Ранее президент Федерации компьютерного спорта столицы Максим Флер анонсировал проведение летних игр по киберспорту в июле – августе этого года и пригласил москвичей принять в них участие. Участников соревнований ждут 8 игровых недель.