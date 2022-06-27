Москвичей пригласили на летние игры по киберспорту

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Президент Федерации компьютерного спорта столицы Максим Флер анонсировал проведение летних игр по киберспорту в июле – августе этого года и пригласил москвичей принять в них участие.

"Межсезонные игры – традиция "Московского киберспорта", которая позволяет нашим участникам принять участие в соревнованиях во время затишья, а нам – провести важную подготовительную работу к новому сезону. Приглашаю всех на летние игры", – передает Агентство "Москва" его слова.

Участников соревнований ждут 8 игровых недель, в каждую из которых будет проходить турнир по следующим видам программы:

Counter-Strike: Global Offensive;

Dota 2;

StandOFF 2;

League of Legends;

Hearthstone Battlegrounds;

Wild Rift;

Rainbow Six: Siege;

Brawl Stars.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов заявил , что создание киберспортивных рот для альтернативной службы и льготы по ипотеке являются потенциальными мерами поддержки киберспортсменов.

Он отметил, что можно будет рассмотреть возможность уменьшения минимального возраста для зачисления на начальный этап подготовки по киберспорту – с 14 до 12 лет.

По мнению депутата, необходимо закрепить в законодательстве понятие "дистанционные соревнования" для легализации проведения киберсоревнований, а для обычных состязаний нужно создать механизм признания киберспортивных арен спортивными объектами.