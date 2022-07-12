Ученые выяснили, что у геймеров активность мозга выше

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ученых из Университета штата Джорджия выяснили, что у геймеров активность мозга выше, чем у обычных людей, сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что нейробиологи наблюдали за 47 студентами, 28 из которых регулярно проходят различные компьютерные игры, а 19 играют редко. Их поместили в аппарат МРТ с зеркалом, в котором отражался экран с движущимися точками. Им нужно было нажать кнопку в правой или левой руке, чтобы указать направление движения точек.

Специалисты отметили, что у геймеров реакция развита намного лучше. Кроме того, результаты МРТ показали повышенную активность в определенных частях мозга.

Исследователи также пришли к выводу, что любители компьютерных игр в реальной жизни способны принимать решения быстрее, чем другие люди.

Ранее начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева заявила, что компьютерные игры используют в качестве инструмента влияния на пользователей за счет интерпретации исторических, культурных и других фактов на уровне игровых сценариев.

Она считает, что пользователей нужно защищать от деструктивного контента и потенциально вредоносного воздействия. Сделать это можно, отметила Матвеева, с помощью развития конкурентной отечественной игровой индустрии, обеспечивающей доминирование на рынке качественных и проверенных игр.

