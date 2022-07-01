В Кремле назвали компьютерные игры инструментом влияния на пользователей

16:12
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Компьютерные игры используют в качестве инструмента влияния на пользователей за счет интерпретации исторических, культурных и других фактов на уровне игровых сценариев. Об этом рассказала начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева на пресс-конференции в ТАСС.
По ее мнению, из-за этого государству необходимо обеспечить безопасность своих граждан.
Матвеева считает, что пользователей нужно защищать от деструктивного контента и потенциально вредоносного воздействия. Сделать это можно, отметила она, с помощью развития конкурентной отечественной игровой индустрии, обеспечивающей доминирование на рынке качественных и проверенных игр.
Представитель Кремля подчеркнула, что достичь этого без развития кадрового потенциала нельзя.
Ранее компания Wargaming, выступающая разработчиком игр World of Tanks и World of Warplanes, отключит сервер для игроков из России и стран СНГ. Помимо этого, будут ограничены покупки в премиум-магазине World of Warplanes и в Steam. Запрет также вступит в силу после 13 декабря.
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