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Общество

12:11

В Москве выявили 2 623 новых случая COVID-19

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве выявили 2 623 новых случая коронавируса. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

За сутки госпитализировали 1 072 человека, 98 пациентов скончались. На ИВЛ находятся 552 человека.

"В городе выздоровели еще 4 912 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 341 106", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в России за последние сутки выявили 23 032 новых случая коронавируса. На Московскую область пришлось 1 973 случая, на Санкт-Петербург – 1 923, на Нижегородскую область – 539. Всего в России зарегистрировано 6 172 812 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее в Кремле оценили ситуацию с вакцинацией в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сознательность россиян выросла, а темпы вакцинации в стране ускорились. Он также подчеркивал, что прививочная кампания внутри страны является безусловным приоритетом.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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