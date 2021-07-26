Минздрав РФ выдал Biocad разрешение на исследование вакцины от COVID-19

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Минздрав выдал российской биотехнологической компании Biocad разрешение на проведение клинических исследований собственной вакцины от коронавируса на территории России. Об этом свидетельствуют данные госреестра.
"Цель клинического исследования: оценка безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19), рекомбинантной векторной вирусной на основе AAV5-RBD-S", – говорится в сообщении.
Препарат изучат на 360 добровольцах на базе двух медучреждений. Дата окончания действия разрешения – 31 декабря 2026 года. Оно подразумевает проведение первой и второй фаз клинических исследований.
В компании создают вакцину на базе рекомбинантного аденоассоциированного вектора, реализация информации из ДНК которого является временной, что повышает безопасность препарата. На данный момент в мире не зарегистрированы вакцины, созданные по подобной технологии.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что все российские вакцины против COVID-19 подходят для повторной вакцинации. Он также добавил, что данные об исследовании "Спутника V" будут опубликованы к октябрю текущего года, а по остальным вакцинам – к концу 2021 – началу 2022 года.
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