Вирусолог высказался о заболевании, повышающем риск летального исхода при COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Москвой 24 подтвердил заявления американских специалистов о том, что диабет увеличивает риск смертности при COVID-19.
"Это уже давно и достаточно хорошо известно. Действительно, диабет – одно из хронических заболеваний, которое приводит к осложнениям при коронавирусе, увеличивает летальность от коронавирусной инфекции и различные ее последствия. Это у медицины сейчас не вызывает особого удивления и возражений против того, что сообщили американские специалисты", – объяснил эксперт.
Однако, подчеркнул Альтштейн, насколько точны цифры (диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз. – Прим. ред.), сказать трудно.
Кроме того, по словам специалиста, сейчас диабетикам важно сохранять режим самоизоляции. "Нужно всячески предупреждать возможности заражения. Им нужно быть наиболее осторожными", – заключил Альтштейн.
Ранее стало известно, что диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз. Диабетики с коронавирусом также в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, сообщил портал MedicalXpress.
Статистика Центра по контролю и профилактике заболеваний США показала, что диабет находится на втором месте по тяжести осложнений при COVID-19 после сердечно-сосудистых заболеваний.
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско напомнили, что диабету присущ ряд осложнений, включая болезни почек, инсульт, инфаркт, нарушение иннервации конечности, ухудшение зрения и снижение иммунитета.
Ученые советовали больным с повышенным уровнем сахара в крови находиться в постоянном контакте с лечащими врачами из-за необходимости контролировать возможное возникновение гипогликемии.
Специалисты выразили мнение, что в этом вопросе может помочь телемедицина. Так, пациенты смогут передавать данные об уровне сахара, на основе которых врачи будут принимать решение о необходимости госпитализации.
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Соболева Илона
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