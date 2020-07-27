Вирусолог высказался о заболевании, повышающем риск летального исхода при COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Москвой 24 подтвердил заявления американских специалистов о том, что диабет увеличивает риск смертности при COVID-19.

"Это уже давно и достаточно хорошо известно. Действительно, диабет – одно из хронических заболеваний, которое приводит к осложнениям при коронавирусе, увеличивает летальность от коронавирусной инфекции и различные ее последствия. Это у медицины сейчас не вызывает особого удивления и возражений против того, что сообщили американские специалисты", – объяснил эксперт.

Однако, подчеркнул Альтштейн, насколько точны цифры (диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз. – Прим. ред.), сказать трудно.





Анатолий Альтштейн вирусолог В большей части речь идет о диабете второго типа, а он очень тесно связан с возрастом. Здесь чаще всего страдают пожилые люди, которым за 60 лет. Они уже и по возрасту попадают в группу риска по коронавирусу, а что касается диабета, то он еще увеличивает их патологию. Намного больше диабета именно второго типа.

Кроме того, по словам специалиста, сейчас диабетикам важно сохранять режим самоизоляции. "Нужно всячески предупреждать возможности заражения. Им нужно быть наиболее осторожными", – заключил Альтштейн.

Ранее стало известно, что диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз. Диабетики с коронавирусом также в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, сообщил портал MedicalXpress.

Статистика Центра по контролю и профилактике заболеваний США показала, что диабет находится на втором месте по тяжести осложнений при COVID-19 после сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско напомнили, что диабету присущ ряд осложнений, включая болезни почек, инсульт, инфаркт, нарушение иннервации конечности, ухудшение зрения и снижение иммунитета.

Ученые советовали больным с повышенным уровнем сахара в крови находиться в постоянном контакте с лечащими врачами из-за необходимости контролировать возможное возникновение гипогликемии.

Специалисты выразили мнение, что в этом вопросе может помочь телемедицина. Так, пациенты смогут передавать данные об уровне сахара, на основе которых врачи будут принимать решение о необходимости госпитализации.



Соболева Илона