Москва занимает 24-е место по количеству новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице число новых случаев COVID-19 составляет 5,47 на 100 тысяч человек, свидетельствуют данные Росстата.

Таким образом, столица занимает 24-е место среди российских регионов по числу новых случаев коронавируса. Отмечается, что столица входит в топ-3 регионов страны с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19 – этот показатель в столице составляет 0,3%.

В России за последние сутки выявили 5 635 случаев коронавирусной инфекции. На Москву пришлось 694 новых случая.

Всего в РФ зарегистрировано 818 120 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший прирост зафиксирован в Ненецком автономном округе, в Московской области, Липецкой области, Москве, Калужской области, Кабардино-Балкарии, Брянской области, Смоленской области, Забайкальском крае и Севастополе.

За последние сутки подтверждено 85 летальных случаев. За весь период в стране умерли 13 354 человека. За прошедшие сутки выздоровели 3 079 человек, за весь период – 603 329.

С 16 июля открыта электронная запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус. Слоты рассчитаны на две недели вперед. Сергей Собянин подчеркнул, что работодатели должны позаботиться о том, чтобы тестировать своих сотрудников.

