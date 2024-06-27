Невролог Шиндряева: от укачивания в транспорте помогут тренировки вестибулярного аппарата

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Состояние укачивания в транспорте встречается как у детей, так и у некоторых взрослых. Невролог Наталья Шандярева рассказала, какие способы помогут его победить.

Она рассказала, что за это состояние отвечает вестибулярный аппарат, который находится во внутреннем ухе. Также на этот процесс оказывают влияние периферические рецепторы, мозжечок, различные отделы головного и спинного мозга. Симптомы укачивания могут проявляться и через вегетативную нервную систему. Так, у человека может подниматься давление, учащаться пульс и усиливаться потоотделение.

"Если есть гипертоническая болезнь, состояние также важно контролировать, чтобы избежать повышения давления в стрессовой ситуации", – отметила врач в беседе с "Доктор 24".

Невролог рассказала, что с этой проблемой в транспорте чаще сталкиваются дети. Она объяснила это тем, что вестибулярный аппарат заканчивает формироваться к 12 годам. В старшем возрасте такое явление наблюдается у 10–20% людей.

Эксперт рассказала, что во время поездки или перелета происходят изменения частоты колебаний окружающей среды, что оказывает непосредственное влияние на рецепторы. Изменяется их реакция на перемену положения тела в пространстве. В легкой степени может возникнуть чувство дурноты и усталости, в тяжелой – рвотные позывы и повышение давления.

Невролог обратила внимание, что работу вестибулярного аппарата можно развить. Она посоветовала регулярно тренироваться как можно дольше стоять на одной ноге, вытянув руки перед собой и поочередно касаясь ими кончика носа. Также, по ее словам, в таких тренировках могут помочь дополнительные средства в виде полусфер и фитболов, на которых человек должен научиться балансировать.

Также врач отметила, что существуют антигистаминные и противорвотные препараты, которые помогают избежать укачивания в транспорте. Эксперт уточнила, что принимать их необходимо перед поездкой. Кроме того, улучшить состояние помогут ноотропные медикаменты, которые усиливают питание нервной ткани.

Невролог посоветовала отказаться от жирной пищи перед поездкой и взять с собой побольше лимонных леденцов. Также она отметила, что в длительном путешествии от укачивания может помочь маска на глаза.

Терапевт Екатерина Кабаненко рассказывала, что снизить неприятные симптомы от укачивания в транспорте помогут леденцы, жвачка или кусочек лимона во рту. Она также посоветовала людям, страдающим от укачивания, садиться в машине на переднем сиденье, в автобусе – ближе к водителю, а в самолете или на корабле – в носовой части.