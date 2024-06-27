До 31 градуса ожидается в Москве в выходные

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До 31 градуса ожидается в Москве 29 и 30 июня, сообщает RT со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Синоптик отметил, что с 29 июня над столицей будет стоять гребень высокого давления, поэтому погода ожидается малооблачная, существенных осадков не будет. Такая жара сохранится до середины следующей недели.

"Пока, по вероятностным прогнозам, в последние рабочие дни следующей недели тоже температура будет высокая, около 25–30 градусов", – добавил Вильфанд.

По словам эксперта, вероятен легкий летний дождь. Он может пройти из-за быстрого перемещения воздушных масс в более высокие слои, образований облаков и локальных дождей. Вильфанд уточнил, что их не ощутят многие жители Москвы и области.

"На большей части территорий осадков не ожидается, но летние взрывные процессы характерны именно для такой синоптической ситуации", – заключил синоптик.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что средняя суточная температура в начале июля превысит норму на 2–4 градуса. В середине июля температура днем будет в районе 26–28 градусов.